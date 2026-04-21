У понеділок, 20 квітня, Центральна виборча комісія визнала Олену Київець обраною народною депутаткою України від партії «Слуга народу». Вона замінить нардепку Дар’ю Володіну, яка достроково склала депутатський мандат. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ЦВК.

«ЦВК розглянула документ і визнала Олену Київець, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії “Слуга народу” під № 161, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах», – ідеться в повідомленні.

Для реєстрації народною депутаткою Олена Київець повинна упродовж 20 днів подати до ЦВК необхідні документи.

Окрім того, ЦВК повідомила, що взяла до відома факт дострокового припинення повноважень підозрюваного у державній зраді нардепа Федора Христенка у зв’язку з обвинувальним вироком суду.

Згідно з даними сайту ВРУ, станом на 21 квітня у складі фракції «Слуга народу» – 227 народних депутатів.

Що відомо про Олену Київець

За даними руху «Чесно», Олена Київець народилась 1 листопада 1977 року в Києві. Випускниця Національної академії внутрішніх справ України. Докторка юридичних наук. Співзасновниця низки громадських організацій в галузі права та аграрного сектора.

З 2001 року працювала в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана. З 2020 року – професорка кафедри міжнародного та європейського права.

У 2012–2019 роках Київець була помічницею на громадських засадах нардепа Олега Кулініча у 7 і 8 скликанні Верховної Ради. Згодом стала помічницею на платній основі.

У 2019 році невдало балотувалась до Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» у непрохідній частині списку (№161), як безпартійна.

У тому ж році Олена Київець стала головою партії «Довіра», лідером якої є нардеп Олег Кулініч, якого неодноразово помічали за кнопкодавством і гречкосійством.