Пожежа на складах АТБ на околиці Дніпра 3 червня

Увечері середи, 3 червня, російські війська атакували Дніпро та Дніпровський район балістичними ракетами та дронами. Ціллю ворожих ударів, зокрема, стали склади мережі продуктових супермаркетів АТБ. Там спалахнула масштабна пожежа, повідомила влада регіону.

«Ми їм – бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам – склади АТБ з харчами у Дніпрі», – повідомив мер міста Борис Філатов.

За його інформацією, унаслідок вечірньої атаки росіян також пошкоджені кілька багатоповерхівок та садочок. Там потрощено до сотні вікон.

«Нині для гасіння величезної пожежі на складах АТБ місто надає рятувальникам водовози», – додав Філатов.

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Також в іншій частині Дніпровського району через ворожий удар постраждали шестеро людей. Їх госпіталізували. Двоє чоловіків та жінка перебувають у важкому стані, зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Згодом він повідомив, що ворог атакував логістичну компанію. Інформація про постраждалих уточнюється. У місті триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.