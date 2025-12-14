Внаслідок удару зруйновано приміщення магазину АТБ

Російська армія у неділю, 14 грудня, завдала масованого удару по Запоріжжю, влучивши в супермаркет АТБ. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зранку в неділю російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення магазину АТБ в одному з мікрорайонів міста. Шестеро людей отримали травми, серед них – дитина і працівник ДСНС.

Після цього удару росіяни продовжили обстріл, внаслідок чого в іншому районі спалахнули автівки.

Перед обстрілом мешканців попереджали про загрозу удару авіаційних бомб.

«До лікарів продовжують звертатися постраждалі після атаки на торговий центр. Крім того, бригади швидкої направлені на місця інших влучань. Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Перебувайте в безпечних місцях», – додав Федоров.

Доповнено о 14:57. Внаслідок атаки кількість постраждалих збільшилася до 11 людей.

«Серед поранених два рятувальники та один поліцейський. Також допомога лікарів знадобилася шестирічній дитині», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 27 вересня, російські військові атакували Запоріжжя ударними безпілотниками, під обстріл потрапив магазин мережі АТБ.