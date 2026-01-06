Диверсант за вказівкою російських спецслужб підпалював релейні шафи на зілзниці

Індустріальний районний суд Харкова виніс вирок раніше судимому уродженцю Львова Михайлові Єдинаку за диверсії на залізниці на Харківщині. Диверсанту присудили 17 років тюрми з конфіскацією майна.

Як зазначається у вироку, на який першим звернув увагу «Судовий репортер», у червні 2024 року чоловік тричі влаштовував підпали релейних шаф на залізничних перегонах «Харків-Слобідський» та «Лосеве» в Харківській області. За третім разом слідчі вели спостереження за залізничним перегоном і зловмисника затримали на місці злочину.

У телефоні обвинуваченого збереглася переписка з куратором і відеозаписи, якими він звітував про виконану роботу. Співрозмовника чоловік називав братиком і пропонував домовитися «по бабкам» (про гроші – ред.). 9 тис. грн від замовника прийшли на банківську картку співмешканки обвинуваченого, і цією карткою він розплачувався на заправці за розпалювальну суміш.

У судовому засідані чоловік підтвердив, що робив підпали, але заперечував, що хотів нашкодити державі. Говорив, що пішов на це тільки через гроші. Тому переконаний, що скоїв хуліганські дії, пошкодження майна, а не диверсію.

У минулому він неодноразово судимий за корисливі злочини, а також за вбивство. Близько 10 років, з його слів, мешкав в Одесі, а в 2024 році переїхав до своєї дівчини в Харків. Але через судимості не міг влаштуватися там на роботу. І одного дня йому в телеграмі запропонували палити релейні шафи і обіцяли до 9 тис. грн за одну шафу.

Обвинувачений запевняв, що не розумів, що релейні шафи мають відношення до залізниці. І водночас пояснив суду, що шафи шукав на гугл-карті біля залізничних колій, бо знав, що вони біля них розташовані.

Але такі показання спростовуються відеозвітами, які зловмисник надсилав куратору. «Нашел три штуки, видишь? Колия не ржавая, сверху блестит, то бишь рабочая в действительности…», «Колия вот видишь? Блестит, рабочая!», – наголошував обвинувачений, показуючи замовнику обʼєкти для підпалу.

«Вот смотри, тут опять эта за*упа, что регулирует (знімає бетонну конструкцію, від якої йдуть дроти до колії ред). Но их здесь два (наводить камеру на дві релейні шафи). Хочешь, могу два сжечь? Или один? Как захочешь!», – говорив обвинувачений.

За диверсію Михайла Єдинака засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Але з урахуванням невідбутого покарання за розбій остаточний термін становитиме 17 років тюрми. Вирок ще може бути оскаржений.