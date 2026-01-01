Мешканець Старокостянтинова передавав ФСБ інформацію про місцевий військовий аеродром

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області виніс вирок місцевому мешканцю Григорію Микитюку за державну зраду. Чоловік на замовлення російських спецслужб фіксував та передавав інформацію про літаки та іншу техніку на аеродромі військової частини.

Агентом ФСБ виявився мешканець Старокостянтинова Григорій Микитюк, який є особою молодого віку і має інвалідність III групи, яка не була продовжена у звʼязку із його перебуванням під вартою. Його завербувала ФСБ через застосунок Telegram.

Як зазначається у вироку, на який першим звернув увагу «Судовий репортер», 31 січня 2025 року обвинувачений на велосипеді підʼїхав до аеродрому та, імітуючи телефонну розмову, приховано вів відеозйомку. Камера споcтереження аеродрому зафіксувала перебування незнайомця на велосипеді.

20 лютого 2025 року чоловік замаскував на даху свого будинку в Старокостянтинові мобільний телефон із павербанками і налаштував обʼєктив камери в бік військового аеродорому.

Із переписки вбачається, що чоловік спілкувався із невстановленим представником ФСБ РФ з нікнеймом «Валерія». Він отримував гроші на придбання телефона і пристроїв живлення, коригував напрямок обʼєктиву, пропонував замаскувати телефон під шпаківню або комин. Співрозмовниця згодом порадила заховати обладнання у коробці з антеною, через отвір якої провести кабель, підʼєднаний до електромережі

Протягом 20 лютого – 5 березня мобільний телефон працював як мережева камера і транслював в інтернет для російських спецслужб вильоти бойових літаків, безпілотних літальних апаратів та іншої авіаційної техніки.

У судовому засіданні обвинувачений розповів, що знайшов у Telegram пропозицію роботи – фотографувати в магазинах цінники продуктів харчування і побутової хімії. Він виконав це завдання і отримав через криптогаманець 600 гривень. Підтвердив, що в подальшому знімав аеродром і встановив камеру на даху будинку. Але, з його слів, гроші за роботу йому не скинули, тому він видалив переписку, «Валерію» заблокував, а телефон та павербанки продав. Але через кілька днів йому написали з іншого аканту, представившись керівництвом «Валерії» та запевнили, що він буде отримувати 15 тис/ грн щомісяця. Після цього обвинувачений розблокував «Валерію», купив повторно обладнання і налаштував його на даху будинку.

Коригувальник виправдувався, що не знав, що виконує завдання представника ФСБ РФ, тому що «Валерія» спілкувалася українською мовою. Ця жінка розповідала, що вона з Одеси, обіцяла показати посвідчення громадської організації та укласти із ним офіційний договір. Із цього обвинувачений зробив висновок, що з ним переписується співробітниця українських спецслужб. Встановивши камеру на даху свого будинку він, нібито, думав, що запобігає вчиненню крадіжок з військової частини, не хотів завдавати шкоди безпеці України, а мав на меті лише отримання грошей.

Співрозмовниця обвинуваченого, за даними СБУ, є громадянкою Росії, офіцером відділення зарубіжної військової інформації (з дислокацією в місті Донецьк) окремого загону психологічних операцій збройних сил РФ.

Суд вирішив, що обʼєкти відеозапису та зміст переписки свідчать, що чоловік усвідомлював, що інформація збирається російськими спецcлужбами. Обвинувачений проявляв ініціативу в виконанні завдань, активно обговорював їх та пропонував варіанти маскування камери тощо. Спілкування «Валерії» виключно українською мовою не свідчить про те, що вона не є представником країни-агресора та надані їй відомості не будуть використані на шкоду Україні.

Григорія Микитюка засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна. У минулому він має погашені судимості – за крадіжку і придбання та зберігання наркотичного засобу.