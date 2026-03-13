Сергій Журавльов працює заступником керівника теруправління БЕБ на Волині з липня 2024 року

Родина заступника керівника теруправління Бюро економічної безпеки на Волині Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю. Частину цих активів посадовець пояснює допомогою батька, який проживає на тимчасово окупованих територіях і має російський паспорт. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

У деклараціях Сергій Журавльов зазначав, що користується нерухомістю та автомобілями, які офіційно оформлені на його батька. Зокрема, йдеться про автомобілі BMW та Ford Mustang. Крім того, у 2021 році батько посадовця придбав квартиру та паркомісце у житловому комплексі преміумкласу Delmar Lux у Дніпрі.

Приблизно в той самий період батько Журавльова придбав близько 30 соток землі у селі Гореничі під Києвом. Майно з’являлося і в інших членів родини. Так, у 2024 році сестра посадовця Тетяна Журавльова стала власницею офісного приміщення площею близько 160 м² у Дніпрі. А наприкінці 2021 року вона отримала частку у великому приміщенні майже на 240 м² у центрі міста, де зараз працює хостел.

Саме діяльністю цього хостелу, за словами посадовця, пояснюється різке зростання доходів його сестри у 2024 році. За рік вона задекларувала понад 7,5 млн грн доходу – у сім разів більше, ніж у попередні роки. Сергій Журавльов стверджує, що такі прибутки з’явилися після того, як вона долучилася до роботи хостелу. При цьому приміщення, яке почало приносити значний дохід, за його словами, придбали за дуже низькою ціною.

Водночас посадовець зазначив, що і в цій покупці нібито допоміг його батько, який раніше займався бізнесом на Донеччині.

«Реєстр ведеться централізовано з 2010 року, а ввесь бізнес батько з 2010 року почав продавати. Тому ті доходи можуть не міститися в централізованому реєстрі. Характер економіки нашої держави включав такі розрахунки, як готівка, бартер, інші валютно-обмінні операції», – зазначив він.

За даними журналістів, після 2014 року батьки Журавльова залишилися проживати на окупованій частині Донеччини. За допомогою агрегаторів витоків російських баз даних журналісти встановили, що вони отримали російські паспорти.

Сам Сергій Журавльов спочатку пояснював це сімейними обставинами, зокрема необхідністю доглядати за літніми родичами. Водночас він зазначив, що ще з середини 2000-х років його батько інвестував у нерухомість у Криму, тому не зміг залишити окуповані території, щоб не втратити це майно.

За словами посадовця, нині батько періодично відвідує окуповану Донеччину, Крим, а також час від часу перебуває в Італії, де, за його словами, також придбав нерухомість.

Додамо, що Сергій Журавльов народився у 1989 році в Дніпрі. Працював у Державній податковій службі, органах прокуратури та Державному бюро розслідувань, а також був радником голови Дніпровської РДА. З липня 2024 року обіймає посаду заступника керівника територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.

Як раніше повідомляв ZAXID.NEТ, 68-річна мати очільниці територіального управління Бюро економічної безпеки на Волині Лариси Ревіної стала співвласницею паливної компанії. Після створення фірма почала отримувати мільйонні прибутки. При цьому сама Ревіна стверджує, що майже нічого не знає про діяльність бізнесу матері, хоча саме БЕБ займається моніторингом ринку пального в регіоні.