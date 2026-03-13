Лариса Ревіна стверджує, що майже нічого не знає про діяльність «ПВ Гефест»

68-річна мати керівниці територіального управління Бюро економічної безпеки на Волині Лариси Ревіної стала співвласницею паливного бізнесу. Компанія зі старту почала приносити мільйонні прибутки. Водночас Ревіна стверджує, що майже нічого не знає про діяльність матері. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Лариса Ревіна стала заступницею керівника територіального управління БЕБ на Волині у 2023 році, а згодом очолила його. До цього вона тривалий час працювала в Державній податковій службі. У 2022 році її мати Ганна Риванчук, яка раніше працювала у відділі освіти Локачинської районної адміністрації на Волині, стала співвласницею ТОВ «ПВ Гефест». Компанія займається оптовим продажем пального.

Для такої діяльності потрібна ліцензія, яку видає Державна податкова служба, де на той час працювала Ревіна. Як зазначають журналісти, активний ріст і масштабування «ПВ Гефест» припали вже на період, коли вона перейшла працювати до БЕБ.

У коментарі журналістам Bihus.Info керівниця Волинського управління БЕБ запевнила, що не має жодного стосунку до бізнесу матері.

«Про ці факти я повідомляла. Є накази про потенційний конфлікт інтересів, і жодного відношення до ведення цього бізнесу чи консультування діяльності я не маю», – сказала вона.

Під час розмови Ревіна стверджувала, що не відвідує офіс компанії і не знає, де розташовані її складські приміщення. Водночас пізніше додала, що возила доньку на практику до «ПВ Гефест».

За словами Ревіної, її матері допомагає брат Сергій Ривачук. Він також є підприємцем і керує компанією «Карго Ворлд Транс», що займається вантажними перевезеннями. Серед видів діяльності цієї фірми, за даними реєстрів, є також торгівля тютюновими виробами – ще один напрямок, який контролює БЕБ.

Журналісти Bihus.Info також знайшли судову постанову 2020 року, у якій фігурує Ривачук. Тоді правоохоронці затримали вантаж із 48 тис. пачок цигарок без документів. Сама Ревіна стверджує, що про цей випадок дізналася від журналістів і не може коментувати дії брата чи правоохоронців.

«Він є ФОПом, він є директором компанії, але я не запитую його про те, чим він займається і з ким має укладені договори», – зазначила Лариса Ревіна.

Водночас у деяких телефонних сервісах абоненти підписують номер Ривачука як «Сергій Табак», «Сергей Сигарети ОПТ», «Сергій цигарки Рівне» та «Сергій Сігарети».

