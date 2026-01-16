Після зупинки начальника управління Волинської обласної прокуратури Романа Пшика, який перебував у розшуку ТЦК, двоє патрульних отримали підозру у перевищенні службових повноважень. Інспекторів відсторонили від служби та відправили під нічний домашній арешт. Про це у розслідуванні повідомила виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк.

За даними ЦПК, 21 грудня 2025 року на блокпосту у місті Звягель Житомирської області патрульні зупинили автомобіль BMW 330Е 2022 року випуску. За кермом був начальник управління Волинської обласної прокуратури Роман Пшик. У салоні також був прокурор Вячеслав Єфремов – начальник відділу Волинської обласної прокуратури, який супроводжує справи СБУ.

Роман Пшик є колишнім колегою генерального прокурора Руслана Кравченка. У 2022 році вони разом працювали у Бучанській окружній прокуратурі, де Кравченко був керівником Пшика. За інформацією джерел ЦПК, вони й надалі підтримують дружні стосунки.

Під час перевірки патрульні з’ясували, що водій автомобіля перебуває у розшуку ТЦК. Згідно з законом, поліцейські мали доправити його до центру комплектування для оновлення облікових даних. У результаті Роман Пшик і Вячеслав Єфремов провели у ТЦК близько години, після чого їх відпустили.

Наступного дня, 22 грудня, двох патрульних затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень).

«Справу веде ДБР, а процесуальне керівництво здійснює прокуратура – тобто колеги самих потерпілих і підлеглі генерального прокурора. У цій ситуації органи, які мали би бути незалежними, фактично стають на захист прокурора Пшика», – зазначила Дарʼя Каленюк.

За кваліфікацією, інкримінована патрульним стаття належить до тяжких злочинів і передбачає реальний термін ув’язнення. Водночас, за даними ЦПК, у матеріалах справи йдеться лише про те, що поліцейські нібито погрожували застосуванням кайданок та обмежували рух прокурора.

Спочатку сторона обвинувачення клопотала про тримання патрульних під вартою, однак згодом суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також у них вилучили паспорти та відсторонили від служби.

У ЦПК додали, що у 2016 році Романа Пшика підозрювали в отриманні хабаря у розмірі 250 тис. грн. Тоді його звільнили з правоохоронних органів, однак він поновився на посаді через Окружний адміністративний суд Києва. Справу про хабар розглядають уже кілька років, і вона може бути закрита через сплив строків давності.