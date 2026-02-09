В Україні працюватиме редакції американського телеканалу Newsmax

Американський телеканал Newsmax, що належить другу Дональда Трампа, бізнесмену Крістоферу Радді, розпочне мовлення в Україні. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті телекомпанії Newsmax.

Зазначається, що телеканал Newsmax підписав ліцензійну угоду про запуск мовлення в Україні під брендом Newsmax Ukraine. Вказується, що в Україні працюватиме повноцінна редакція, яка вироблятиме оригінальний контент. Йдеться про новини, а також аналітичні й суспільно-політичні програми. Newsmax Ukraine здійснюватиме мовлення українською, англійською та російською мовами.

За інформацією «Детектор медіа», посаду генеральної продюсерки телеканалу обійматиме Людмила Немиря – українська журналістка та медіаменеджерка, яка також є дружиною народного депутата від партії «Батьківщина» Григорія Немирі.

«Наша мета – не лише пропонувати якісну журналістику, а й допомогти людям в Україні та Сполучених Штатах краще зрозуміти погляди одне одного, щоб зблизити наші суспільства. Україна сьогодні є одним із ключових центрів глобальної боротьби за свободу і демократію, і наш обов’язок — відображати цю реальність професійно та відповідально», – цитує «Детектор медіа» Людмилу Немирю.

За даними YouControl, ТОВ «Телерадіокомпанія «Ньюсмакс Україна» зареєстрували в Україні 24 вересня 2025 року. Бенефіціаром компанії є громадянин Латвії Роман Варламовс, який володіє часткою у розмірі 85%, водночас Людмила Немиря має 15% частки.

Телеканал Newsmax у 1998 році заснував бізнесмен Крістофер Радді, який також обіймає посаду гендиректора. За даними, Forbes він є неофіційним радником та другом Дональда Трампа. На сайті Newsmax зазначається, наразі телеканал мовить у понад 100 країнах на п'яти континентах.

Нагадаємо, у березні 2025 року президент США Дональд Трамп розпорядився ліквідувати сім федеральних агенств, серед яких Агентство з глобальних медіа, яке фінансує «Голос Америки», «Радіо Свобода» та «Радіо вільна Азія».