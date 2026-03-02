П'ятьох чоловіків зупинили за 200 метрів від кордону зі Словаччиною

Військовослужбовці Чопського загону затримали п’ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон. Порушниками виявилися мешканці Тячівського району, які працювали на будівництві в Ужгороді.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби у понеділок, 2 березня, рух невідомих у напрямку кордону зафіксували за допомогою фотопастки. Чоловіків призовного віку зупинили за 200 метрів від кордону.

Спочатку вони розповідали, що прямують на відпочинок до озера неподалік і для цього прихопили з собою кілька пляшок алкогольних напоїв. Однак згодом зізналися у справжніх намірах.

«Затримані є жителями Закарпатської області. Двоє братів, їх дядько та ще двоє односельчан з Тячівського району працювали разом на будівництві в Ужгороді. Оскільки їхній об’єкт був поблизу кордону, правопорушники вирішили дістатися Словаччини і знайти там роботу з вищою платнею», – розповіли в ДПСУ

Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ і склали на них адмінпротоколи.