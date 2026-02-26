Йдеться про Тячівський ліцей з угорською мовою навчання ім. Голлоші

На Закарпатті за матеріалами СБУ підозри отримали ухилянти, які фіктивно влаштувалися на роботу в місцевий ліцей. Чоловіки не ходили на роботу, але отримали відстрочки від мобілізації. Йдеться про Тячівський ліцей з угорською мовою навчання ім. Голлоші, керівництву якого раніше вручили підозри.

Як повідомило управління СБУ у Закарпатській області 26 лютого, на Тячівщині викрили військовозобов’язаних, які ухилялися від мобілізації під прикриттям педагогічної роботи. СБУ встановила, що 29-річний, 36-річний та 39-річний місцеві мешканці фіктивно працевлаштувалися до ліцею.

«Фігуранти не мали ні профільної освіти, ні педагогічного стажу. На роботу вони не ходили, жодної участі в навчальному процесі та вихованні ліцеїстів не брали. Ділки були визнані придатними до військової служби. Однак на підставі наказів та довідок із навчального закладу так звані «вчителі» оформили собі відстрочки від мобілізації», – інформує СБУ.

Керівництво ліцею знало, що троє набраних ними «педагогів» взагалі не виконували своїх посадових обов’язків, не відпрацьовували 30-годинний робочий тиждень та взагалі у закладі не бували. Ухилянти усі нараховані їм виплати близько 1 млн грн за «роботу» передавали адміністрації ліцею.

СБУ офіційно не повідомляє, про який саме навчальний заклад йдеться. Однак раніше підозру отримували директорка та її заступниця. ZAXID.NET інформував, що йдеться про Тячівський ліцей з угорською мовою навчання ім. Голлоші, який з 2018 року очолює 53-річна Тюнде Павлик. У 2020 році освітянка безуспішно балотувалася до Закарпатської обласної ради за списком ВО «Батьківщина».

За матеріалами СБУ ухилянтам повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ст.336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації);

ч.5 ст.27 ч.4 ст.191 (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем).

Їм загрожує до 8 років тюрми.