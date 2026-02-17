Свою зарплату ухилянти передавали адміністрації школи

Правоохоронці викрили директорку Тячівського ліцею з угорською мовою навчання ім. Голлоші, яка разом із заступницею з навчально-виховної роботи організувала схему оформлення на роботу чоловіків для отримання ними відстрочок від мобілізації. Посадовицям загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 17 лютого, з вересня 2022 року підозрювані влаштували на посади вихователів групи продовженого дня трьох чоловіків.

«Їх офіційно оформили на повну ставку з 30-годинним робочим тижнем. Це дало їм підстави отримати відстрочку від мобілізації як педагогічним працівникам. Насправді жоден із них свої обов’язки не виконував, у ліцеї “вчителі” не з’являлись та з дітьми не працювали», – розповіли правоохоронці.

На підставі підроблених табелів обліку робочого часу ухилянтам щомісяця нараховували зарплату. Свої виплати – майже 1 млн грн вони передавали керівниці ліцею.

У поліції Закарпатської області додали, що підозри отримали 53-річна директорка ліцею та її 48-річна заступниця. Правоохоронці не називають прізвищ обвинувачених, вказуючи тільки, що схема діяла в ліцеї на Тячівщині.

За даними джерел ZAXID.NET, йдеться про Тячівський ліцей з угорською мовою навчання ім. Голлоші, який з 2018 року очолює 53-річна Тюнде Павлик. У 2020 році освітянка безуспішно балотувалася до Закарпатської обласної ради за списком ВО «Батьківщина».

Директорці школи та її заступниці інкримінують службове підроблення та заволодіння бюджетними грошима у великому розмірі (ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення. Підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи та можуть відсторонити від посад.