На час канікул у позашкільних закладах освіти діятимуть гуртки

Івано-Франківська міська рада оголосила дати весняних канікул у школах громади. Цьогоріч школярі відпочиватимуть один тиждень.

Як повідомила директорка Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міськради Вікторія Дротянко, весняні канікули триватимуть з 23 по 27 березня.

В цей час у позашкільних закладах освіти діятимуть гуртки. Учні можуть займатися творчістю, наукою і спортом в Центрі патріотичного виховання ім. Степана Бандери, ДЮСШ №2 та №3, міському центрі дитячої та юнацької творчості, екологічній станції, центрах туризму і краєзнавства, а також освітніх інновацій.

Нагадаємо, взимку учні франківських шкіл були на канікулах чотири тижні – з 19 грудня по 11 січня та з 19 по 23 січня. Рішення про додаткові канікули ухвалили на обласній комісії ТЕБ та НС, реагуючи на надзвичайну ситуацію в енергетиці, спричинену російськими обстрілами.