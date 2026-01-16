Дитсадки, в яких температура у приміщеннях відповідатиме нормам, працюватимуть

З 19 по 23 січня усі школи в Івано-Франківській області йдуть на канікули. Рішення ухвалили на обласній комісії ТЕБ та НС, реагуючи на надзвичайну ситуацію в енергетиці, розповіла голова ОВА Світлана Онищук.

Як повідомили у Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради, тижневі канікули будуть також в закладах позашкільної освіти, натомість дитсадки працюватимуть.

«Наразі садки відвідують 56% вихованців – це майже 4 тис. дітей. Тому там, де температура у приміщеннях відповідає нормам, освітній процес триває. Якщо у садочку, що опалюється електрикою, температура знижується – дітей переводять до найближчих закладів, щоб забезпечити теплі та безпечні умови перебування», – зазначили в мерії.

Мер Франківська Руслан Марцінків закликав підприємців вимкнути всі світлові вивіски.

Нагадаємо, 14 січня на тлі масованих відключень електроенергії по Україні внаслідок російських обстрілів Володимир Зеленський анонсував запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.