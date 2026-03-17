Педагогічний музей, де працювала Українська Центральна Рада

17 березня 1917 року у Києві створили Українську Центральну Раду – перший парламент після проголошення УНР. Про передумови її створення розповіли на сайті Українського інституту національної пам’яті.

«Після того, як до України з Петрограда дійшла звістка про повалення монархії, тут почали масово утворюватися ради робітничих і солдатських депутатів. Губернські та повітові центри сколихнули масові мітинги та демонстрації, учасники яких вітали повалення самодержавства. 16 березня 1917-го у Києві відбулася велелюдна маніфестація, в якій окремою колоною під жовто-блакитними прапорами йшли представники українських організацій. Цього ж дня на Думській площі демонтували пам’ятник колишньому прем’єр-міністру Росії Петру Столипіну», – зазначають історики.

Вдома в Євгена Чикаленка активісти Товариства українських поступовців збиралися обговорити непевну політичну ситуацію. На одній з таких зустрічей понад 100 представників українських організацій, студентства, військовиків, духовенства вирішили заснувати Центральну Раду.

«З ТУП спільної мови не знайшли, – згадував про ці події Дмитро Антонович, – але зробили механічну згоду: вирішено зложити поки що тимчасову Центральну Раду з ядра в числі до 25 людей з тим, щоб вона далі доповнювалась кооптацією головним чином делегатами з поза Києва. Українська Центральна Рада повинна була скликати Національний конгрес, який мав остаточно вибрати Центральну Раду як постійний український парламент».

Головою УЦР обрали Михайла Грушевського, хоч він у той час перебував під наглядом поліції у Москві. Заступниками голови призначили Федора Крижанівського, Дмитра Дорошенка та Дмитра Антоновича. 17 березня Українська Центральна Рада телеграмою повідомила про своє утворення Тимчасовий уряд у Петрограді.

Наприкінці березня 1917 року у Києві пройшла 100-тисячна демонстрація, учасники якої вітали Центральну Раду та виголосили вимоги надати Україні автономію. «Одностайно і однодушно стати всім на велике діло і не спочити, і рук не спустити, доки не збудуємо тої автономії вільної України», – закликав Михайло Грушевський, який повернувся до Києва.

Засідання Української Центральної Ради відбувалися у будівлі Педагогічного музею, який зображений на 50-гривневій купюрі. У Центральній Раді провідну роль відігравали Українська соціал-демократична робітнича партія, Українська партія есерів та Українська партія соціалістів-федералістів.

Основні дати з історії Центральної Ради, які потрібно знати на тести НМТ з історії України

Головні документи УЦР – універсали:

перший універсал (23 червня 1917) проголошував автономію України;

другий універсал (16 липня 1917) – компроміс із Тимчасовим урядом Росії;

третій універсал (20 листопада 1917) – проголошував створення Української Народної Республіки (УНР);

четвертий універсал (22 січня 1918) – проголошував незалежність України. Тоді ж відбувся Акт Злуки УНР і ЗУНР.

28 червня 1917 року створили Генеральний секретаріат – уряд, який очолив Володимир Винниченко. Військом керував Симон Петлюра.

Центральна Рада проіснувала до 29 квітня 1918 року, після перевороту владу перебрав гетьман Павло Скоропадський.