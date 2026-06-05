На Львівщині судили матір восьмикласника, який опублікував у TikTok образливе відео з фотографіями вчителів своєї школи. Миколаївський районний суд визнав винною Лілію Гурецьку і вирішив оштрафувати.

Як вказано у матеріалах справи, 15–16 квітня цього року учень восьмого класу Миколаївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів змонтував та поширив у TikTok відеоролик із фотографіями педагогів під лайливу пісню. Публікацію він розмістив під нікнеймом «cgyxkv». Згодом відео почали активно переглядати та поширювати інші учні.

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За даними суду, у ролику були використані фотографії кількох учителів без їхньої згоди. Педагоги заявили, що такі дії завдали шкоди їхній діловій репутації та принизили честь і гідність.

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Після розгляду справи суд встановив, що відповідальність за дії неповнолітнього несе його мати. Під час судового засідання мати школяра визнала провину. Вона пояснила, що провела із сином профілактичну бесіду та попросила суд суворо її не карати.

Дослідивши обставини справи, Миколаївський районний суд Львівської області визнав винною Лілію Гурецьку у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 173-4 КУпАП (вчинення булінгу малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років), та призначив штраф у розмірі 850 грн. Крім того, з жінки стягнули 665 гривень судового збору. Постанову можна оскаржити в апеляційному порядку протягом десяти днів.