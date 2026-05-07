З львівської школи №13 звільнили вчительку, яка ображала сина військовослужбовця. Батько школяра розповів, що вчителька називала його сина «дебілом». Директор департаменту освіти і культури ЛМР Андрій Закалюк повідомив, що ще кілька працівників отримали догани через неналежне реагування на ситуацію.

Як повідомляв ZAXID.NET, військовий НГУ заявив, що вчителька львівської школи №13, що на Сихові, Ольга Страхова систематично ображала його сина, називаючи «тупим» та «дебілом», бо батько не приділяє йому достатньо часу.

«Таке відношення до дитини триває вже давно. 1 вересня 2025 року після урочистої частини з нагоди першого дзвоника я підійшов до вчительки, представився, пояснив, що моє перебування на сході – це не тому, що я поганий батько, а тому, що Україну потрібно боронити і хтось це має робити. Попросив вчительку з розумінням ставитися до того, що батько на війні і не докоряти цим фактом моєму синові. Очевидно, розмова дала зворотній ефект…», – йдеться у зверненні Олега Звозди.

Після заяви батька у Львівській міськраді повідомили про проведення перевірки у школі.

«Як і обіцяв, повідомляю про результати перевірки в школі №13. Ми детально вивчили всі обставини, поспілкувалися з учасниками ситуації та провели внутрішню перевірку. Станом на сьогодні вчителька вже не працює у цьому закладі освіти. Понеділок був її останнім робочим днем. Також за неналежне реагування та порушення під час внутрішнього розгляду ситуації догани отримали адміністрація школи, практичний психолог, класний керівник і соціальний педагог», – написав 7 травня директор департаменту освіти і культури ЛМР Андрій Закалюк.

Чиновник заявив, що безпека дітей, їхня гідність та довіра батьків до школи є пріоритетом, а схожі ситуації не мають повторюватися.

Школа №13 розташована на вул. Драгана, що у Сихівському районі Львова. Згідно з сайтом школи, вчителька Ольга Страхова має 44 роки стажу.