Військовослужбовець НГУ повідомив, що вчителька львівської школи №13 Ольга Страхова систематично ображає його сина, називаючи «тупим» та «дебілом», бо батько не приділяє йому достатньо часу. У ЛМР уже відреагували на інформацію. Зараз комісія перевіряє її. Директор департаменту освіти і культури Андрій Закалюк обіцяє чітку реакцію, якщо факти підтвердяться.

Журналіст Роман Онишкевич ввечері 15 квітня описав ситуацію, яка трапилась із сином його товариша-військового НГУ. Він оприлюднив текст листа військового Олега Звозди до директорки львівської школи №13 Марти Івановської через неодноразові образи вчителькою української мови Ольгою Страховою його сина.

«19.03.2026 вчитель української мови та літератури Страхова Ольга Петрівна черговий раз при всьому класі принизила мого сина, учня 7а класу Звозду Захара. За її переконаннями, він росте «тупим» і «дебілом», тому що його батько військовий і не приділяє синові достатньо часу…», – вказано у зверненні батька школяра.

Олег Звозда заявив, що це не вперше вчителька образила його сина, вона демонструє таку поведінку близько двох років і керівництво школи про це знало.

«Таке відношення до дитини триває вже давно. 1 вересня 2025 року після урочистої частини з нагоди першого дзвоника я підійшов до вчительки, представився, пояснив, що моє перебування на сході – це не тому, що я поганий батько, а тому, що Україну потрібно боронити і хтось це має робити. Попросив вчительку з розумінням ставитися до того, що батько на війні і не докоряти цим фактом моєму синові. Очевидно, розмова дала зворотній ефект…», – йдеться у зверненні.

На інформацію уже відреагував директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк. Він повідомив, що уже створено комісію, яка детально вивчає обставини події, спілкується із адміністрацією закладу та всіма причетними, аби з’ясувати усі деталі.

«Отримаємо повну інформацію, щоб обʼєктивно приймати якісь рішення і тоді зможемо коментувати. Прошу набратись терпіння та не ставити ярлики одній чи іншій стороні до зʼясування всіх обставин. Якщо описані в соцмережах факти підтвердяться, повірте, наша реакція буде чітка і безапеляційна», – написав посадовець.

Школа №13 розташована на вул. Драгана, що у Сихівському районі Львова. Згідно з сайтом школи, вчителька Ольга Страхова має 44 роки стажу.