Сергія Вихристюка підозрюють у махінаціях з системою «Оберіг»

Керівник Хустського районного центру комплектування та соцпідтримки Сергій Вихристюк, підозрюваний у безпідставних зняттях з розшуку військовозобовʼязаних чоловіків, вийшов з-під варти. Про це у понеділок, 2 березня, повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Полковник Сергій Вихристюк, якого раніше Ужгородський міськрайонний суд відправив під варту у справі про маніпуляції в системі “Оберіг”, сплатив заставу у розмірі 266 тис. грн та вийшов на свободу», – написав Глагола у телеграмі.

Нагадаємо, начальника Хустського РТЦК і СП Сергія Вихристюка затримали 20 лютого за підозрою у хабарництві. За версією слідства, він безпідставно знімав військовозобов’язаних із розшуку – зміна статусу в системі «Оберіг» коштувала 1500 доларів.

У Закарпатському обласному центрі комплектування та соцпідтримки повідомили, що сприятимуть правоохоронцям у проведенні розслідування.

Додамо, 22 січня на хабарництві затримали керівника мобілізаційного відділення Хустського РТЦК та СП, майора Юрія Гайдура. За 6 тис. доларів він обіцяв не призивати ухилянта на військову службу.