У порту Новоросійська зафіксували пожежу

У ніч на понеділок, 2 березня, морські дрони та БпЛА атакували портове місто Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Внаслідок атаки загорілася портова інфраструктура, росіяни заявили про атаку на нафтовий термінал «Шесхаріс».

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, по Новоросійську завдали масованого удару. У місті запровадили режим надзвичайної ситуації.

Місцеві групи поширили відео, на яких видно кадри атаки та загоряння в Новоросійську. Телеграм-канал Astra проаналізував фото місцевих та повідомив, що влучання сталося в районі нафтоналивного термінала «Шесхаріс».

«Шесхаріс» є одним з найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафтопродуктів на півдні Росії. Термінал є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими транспортується значна частина російської експортної нафти. Загалом порт Новоросійська разом із сусіднім терміналом Каспійського трубопровідного консорціуму забезпечує відвантаження понад 2 млн барелів нафти на добу – близько 5% від загальносвітових морських поставок.

Російський оперативний штаб також заявив про пʼятьох поранених, а також про пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

На момент публікації у пресслужбі Генштабу не прокоментували нічну атаку на Новоросійськ.

Нагадаємо, дрони вже атакували нафтовий термінал «Шесхаріс» у листопаді 2025 року. Тоді на території терміналу зайнялася масштабна пожежа. Крім того, тоді БпЛА влучили у склад боєприпасів на території однієї з військових частин та по системах ППО.