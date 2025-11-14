Було уражено нафтовий термінал «Шесхаріс»

У ніч на п’ятницю, 14 листопада, дрони атакували портову та нафтову інфраструктуру Новоросійська. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтоналивних терміналів у Чорному морі. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та російські телеграм-канали.

Вночі 14 листопада під час атаки основною ціллю став перевантажувальний комплекс «Шесхарис», що є ключовим об'єктом енергетичної інфраструктури російської державної компанії «Транснефть».

Нафтовий термінал є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими транспортується значна частина російської експортної нафти. Загалом порт Новоросійська разом із сусіднім терміналом Каспійського трубопровідного консорціуму забезпечує відвантаження понад 2 млн барелів нафти на добу. Це близько 5% від загальносвітових морських поставок.

Крім цього, відбулося влучання у склад боєприпасів на території однієї з військових частин та по системах ППО.

Російський Саратов також вночі опинився під атакою дронів, на місцевому НПЗ спалахнула пожежа. Губернатор Саратовської області Раман Бусаргін підтвердив момент атаки, але не повідомив, що саме потрапило під удар. За його словами, зафіксували пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаєамо, Сили спеціальних операцій в ніч на середу, 12 листопада, атакували нафтохімічний завод «Ставролєн». На підприємстві росіяни виготовляють складові частини до БпЛА.