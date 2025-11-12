Українські військові атакували завод «Ставролєн»

Сили спеціальних операцій в ніч на середу, 12 листопада, атакували нафтохімічний завод «Ставролєн». Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



«В рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ “Ставролєн”, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, цей завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки російської. Зокрема, на підприємстві виготовляють складові частини до БпЛА. Після атаки на заводі було зафіксовано численні вибухи та пожежу. Результати ураження ще уточнюються.





Також вночі бійці уразили склад боєприпасів на тимчасово окупованій території у селі Новий Світ Донецької області.



«Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється», – додають у дописі.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 11 листопада, російський Саратов атакували безпілотники. Внаслідок атаки сталися загоряння в районі місцевого нафтопереробного заводу.