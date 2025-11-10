Підрозділи ССО атакували нафтобазу в окупованому Криму

У ніч на 10 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій знову атакували нафтобазу федеральної державної казенної установи (ФГКУ) «Гвардійський» в селі Кар’єрне в окупованому Криму.

За даними пресслужби ССО, безпілотники поцілили у насосну станцію на території нафтобази.



«ФГКУ "Гвардійський" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму. Вона має важливість для забезпечення військових об’єктів і транспорту ворожої армії», – нагадують військові.

Як писав ZAXID.NET, 6 листопада підрозділи ССО атакували логістичні об’єкти росіян в окупованому Криму. Зокрема, було знищено резервуар РВС-400 на нафтобазі ФГКУ «Гвардійський», два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді, а також кілька нафтобаз та складів у Сімферополі й околиці.