Дрони уразили нафтобазу «Гвардійська», було знищено резервуар РВС-400

У ніч на четвер, 6 листопада, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували логістичні об’єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. У п’ятницю, 7 листопада, бійці опублікували відео бойової роботи.

Зокрема, дрони ССО уразили нафтобазу «Гвардійська», внаслідок чого було знищено резервуар РВС-400. Військові зазначили, що на момент удару він був заповнений. У цьому ж районі були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді.

Також БпЛА атакували кілька нафтобаз та складів у Сімферополі й околиці.

«Були знищені об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання. Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога», – додали у дописі.

Нагадаємо, у ніч на середу, 5 листопада, українські військові вдарили по базі зберігання, комплектування та запуску «шахедів» на території Донецького аеропорту.