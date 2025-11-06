Костромська ГРЕС розташована на правому березі Волги в місті Волгореченськ

В ніч на четвер, 6 листопада, дрони атакували Волгореченськ Костромської області. Під атакою опинилася третя за потужністю теплова електростанція Росії. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Вночі 6 листопада безпілотники атакували Костромську ГРЕС. Після кількох сильних вибухів там спалахнула пожежа. Губернатор Костромської області Сєргєй Ситніков заявив, що російські сили ППО нібито відбили атаку. Та, за його словами, вибухи спричинили наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Пожежа на Костромській ГРЕС

Костромська ГРЕС розташована на правому березі Волги в місті Волгореченськ, за 350 км від Москви. Загальна встановлена потужність станції становить близько 3 600 МВт.

Крім цього, БпЛА атакували Волгоградську область. Губернатор Андрєй Бочаров повідомив, що у низці районів Волгограда зафіксували пошкодження, загинула людина. Також внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території промзони в Красноармійському районі, де розташований нафтопереробний завод.

Нагадаємо, у ніч на середу, 5 листопада, дрони атакували низку російських областей. Зокрема, під удар потрапила російська енергетика у містах Орьол та Владімір.