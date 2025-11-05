Орловська ТЕЦ вночі

У ніч на середу, 5 листопада, дрони атакували низку російських областей. Зокрема, під удар потрапила російська енергетика у містах Орьол та Владімір.

Про атаку на Орьол повідомив губернатор Орловськой області Андрєй Клічков. За його словами, місто атакували два реактивні БпЛА. Губернатор заявив, що начебто дрони збили, але у місті є пошкодження сімох приватних будинків.

Водночас російські телеграм-канали повідомили про атаку на Орловську ТЕЦ та стверджують, що її атакували на дронами, а ракетами. На відео, оприлюднених очевидцями, не чути характерної роботи моторів БпЛА, а натомість видно моменти вибухів.

Окрім Орла, вибухи фіксували і в російському місті Владімір. За словами губернатора Владімірськой області Алєксандра Авдєєва, дрони атакували енергетичну інфраструктуру в передмісті. Цікаво, що у звіті Міноборони Росії про збиття у Владімірі не згадали.

OSINT-спільнота Exilenova+ повідомила про атаку на енергетичну підстанцію. Там зазначили, що удари припали на лінії, від яких залежить енергосистема Москви.

Нагадаємо, раніше енергетику в цих містах вже атакували – у ніч на 31 жовтня росіяни повідомили про удар по ТЕЦ в Орлі, а також про обстріл електропідстанції біля Владіміра. Тоді у ВМС ЗСУ повідомили, що завдали успішного удару ракетами «Нептун» по Орлу.