Внаслідок атаки постраждав великий енергетичний об'єкт – підстанція «Владімірская»

В ніч на п’ятницю, 31 жовтня, у Володимирі, Ярославлі та Орлі пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Під обстрілом опинилися енергетичні об’єкти. Про це повідомили російські телеграм-канали.

В ніч на 31 жовтня у кількох російських регіонах під атакою безпілотників опинилися електропідстанції. Зокрема, під Володимиром постраждав великий енергетичний об'єкт – підстанція «Владімірская». Вона є вузловою, тобто від підстанції відходять численні лінії електропередач, що обслуговують енергосистему регіону.

Vladimir Region, 750kV substation Vladimirskaya was attacked



56.100075, 40.213660 pic.twitter.com/kxoOUYIm7E — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 31, 2025

В Орлі також повідомили про влучання в енергетичну інфраструктуру. Телеграм-канал ASTRA зазначає, що за даними OSINT-аналізу удар припав на відкритий розподільчий пристрій ТЕЦ – це відкрита частина електричної підстанції, де здійснюється прийом, розподіл та передача електроенергії від генераторів станції до ліній електропередач. Зауважимо, що Орловська ТЕЦ – найбільше генеруюче джерело електроенергії та тепла в області.

Губернатор області Андрєй Кличков підтвердив удар БпЛА та зазначив, що у місті пошкоджено обладнання електропостачання, тому у мешканців зникло світло.

Крім цього, вибухи пролунали біля нафтопереробного заводу в Ярославлі.

There is also attack in yaroslavl pic.twitter.com/QOvjrAyTAn — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 31, 2025

Нагадаємо, у ніч та під ранок 29 жовтня безпілотники масово атакували російські регіони та окупований Крим. Під ударами були нафтохімічні й нафтопереробні заводи, нафтобаза й теплоелектростанція.