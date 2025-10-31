Дрони вночі атакували енергетичні об'єкти в Росії
Під атакою опинилися ТЕЦ та нафтопереробний завод
В ніч на п’ятницю, 31 жовтня, у Володимирі, Ярославлі та Орлі пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. Під обстрілом опинилися енергетичні об’єкти. Про це повідомили російські телеграм-канали.
В ніч на 31 жовтня у кількох російських регіонах під атакою безпілотників опинилися електропідстанції. Зокрема, під Володимиром постраждав великий енергетичний об'єкт – підстанція «Владімірская». Вона є вузловою, тобто від підстанції відходять численні лінії електропередач, що обслуговують енергосистему регіону.
В Орлі також повідомили про влучання в енергетичну інфраструктуру. Телеграм-канал ASTRA зазначає, що за даними OSINT-аналізу удар припав на відкритий розподільчий пристрій ТЕЦ – це відкрита частина електричної підстанції, де здійснюється прийом, розподіл та передача електроенергії від генераторів станції до ліній електропередач. Зауважимо, що Орловська ТЕЦ – найбільше генеруюче джерело електроенергії та тепла в області.
Губернатор області Андрєй Кличков підтвердив удар БпЛА та зазначив, що у місті пошкоджено обладнання електропостачання, тому у мешканців зникло світло.
Крім цього, вибухи пролунали біля нафтопереробного заводу в Ярославлі.
Нагадаємо, у ніч та під ранок 29 жовтня безпілотники масово атакували російські регіони та окупований Крим. Під ударами були нафтохімічні й нафтопереробні заводи, нафтобаза й теплоелектростанція.