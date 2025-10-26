Розвідники уразили РЛС російського комплексу «Тріумф»

Бійці Головного управління розвідки здійснили чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму. Розвідники уразили компоненти російської протиповітряної оборони та десантний катер. Про це йдеться у повідомленні ГУР, опублікованому у неділю, 26 жовтня.

Розвідники опублікували відео бойової роботи у тимчасово окупованому регіоні. Участь у операції брав спецпідрозділ розвідки «Примари». На оприлюднених кадрах видно, що українські дрони ухиляється від ракет російського ЗРК «Панцир» та продовжує прямувати до об’єктів. Під удар безпілотників потрапили три російські радіолокаційні станції та десантний катер, а саме:

РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф»;

РЛС П-18 «Тєрєк»;

РЛС 55Ж6У «Нєбо-У»;

десантний катер «БК-16».

Додамо, що С-400 «Тріумф» – є більш сучасною версією російського зенітного ракетного комплексу С-300. «Тріумф» надійшов на озброєння російської армії у 2007 році. ЗРК призначений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення. ЗРК здатний виявляти цілі на відстані до 600 км та одночасно супроводжувати до 300 цілей. Вартість ЗРК С-400 «Тріумф» становить близько 1,2 млрд доларів.

Нагадаємо, 25 жовтня СБУ повідомила про ураження російських ЗРК С-300 та С-400, що перебували на бойовому чергуванні.