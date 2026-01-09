США захопили пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер Marinera в Атлантичному океані

На борту нафтового танкера Marinera (раніше Bella-1), який 7 січня захопили США, перебували громадяни України. Цю інформацію підтвердило посольство України в США у коментарі «Європейській правді».

Там зазначили, що перебувають «у постійному контакті з американськими компетентними органами» та повідомили Державний департамент США про необхідність забезпечення консульського доступу до українців.

Подальші кроки будуть визначати після встановлення всіх обставин, наголосили у дипмісії.

«Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами», – ідеться в заяві.

Зазначимо, у посольстві відмовились назвати кількість українців, які перебували на борту затриманого судна.

Доповнено. Посолка України в США Ольга Стефанішина в етері ABC News розповіла, що на борту затриманого США російського нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Раніше газета The New York Times писала, що більшість членів екіпажу танкера є громадянами Росії, Індії та України.

За даними медіа, танкер Marinera пов’язаний з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором та колишнім депутатом від забороненої «ОПЗЖ» Віктором Баранським.

Нагадаємо, у межах кампанії тиску на Венесуелу 7 січня США захопили нафтовий танкер Marinera, який ходив під російським прапором. Судно переслідували протягом двох тижнів. Його звинувачують у перевезенні підсанкційної іранської нафти.