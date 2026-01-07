Судно захопили після двотижневого переслідування

США захопили в Атлантичному океані пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер Marinera, який переслідували протягом двох тижнів. Про це у середу, 7 січня, повідомило агентство Reuters.

Відомо, що американські військові висадилися на танкер, який раніше мав назву Bella-1, після того, як представників Берегової охорони США не допустили на борт. Агентство зазначає, що ця операція може загострити напруженість у відносинах із Росією.

Танкер, який наразі має назву Marinera та ходить під російським прапором, став черговим судном, яке США захопили в межах кампанії тиску на Венесуелу.

Варто відзначити, що поруч із танкером під час захоплення були російські військові кораблі та підводний човен, але вони нічого не зробили.

Раніше суд США видав ордер на арешт судна за перевезення підсанкційної іранської нафти. Екіпаж танкера зірвав спробу берегової охорони США зупинити судно та висадитися на нього в Карибському морі. Після цього танкер вирушив в Атлантичний океан. Наприкінці грудня на борту танкера намалювали російський прапор, щоб вимагати захисту від Москви. Після цього Росія попросила США припинити переслідування танкера.