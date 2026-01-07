Корабель, який тікає від США, рухається в бік російського Мурманська

Росія направила свій підводний човен та інші військові кораблі для захисту порожнього нафтового танкера «тіньового флоту», який намагається втекти від берегової охорони США в Атлантичному океані. Раніше на судні, яке прямувало у Венесуелу, недбало намалювали російський прапор, повідомило Wall Street Journal, посилаючись на анонімних посадовців у США.

Російський підводний човен супроводжує танкер, який раніше мав назву Bella 1, та понад два тижні відстежується американськими військовими. Судно йшло до Венесуели, щоб забрати нафту.

Раніше суд США видав ордер на арешт судна за перевезення підсанкційної іранської нафти. Екіпаж танкера зірвав спробу берегової охорони США зупинити судно та висадитися на нього в Карибському морі. Після цього танкер вирушив в Атлантичний океан.

Наприкінці грудня низка іноземних ЗМІ повідомила, що на борту танкера недбало намалювали російський прапор, щоб вимагати захисту від Москви. Вже 31 грудня реєстрацію судна змінили на російську, а його перейменували на Marinera.

За даними співрозмовників WSJ, Росія стурбована захопленням танкерів «тіньового флоту» американськими силами. Через це Marinera дозволили зареєструватися в Росії без формальностей та інспекцій. Крім того, РФ попровила США припинити переслідування цього танкера.

Наразі російський танкер перебуває приблизно за 480 км на південь від Ісландії. Судно рухається у бік російського порту Мурманська.