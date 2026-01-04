Судно Fitburg затримали 31 грудня у Фінській затоці

Фінляндія у суботу, 3 січня, оприлюднила відео та деталі затримання судна Fitburg, яке підозрюють в пошкодженні підводного кабелю між Гельсінкі і Талліном.

Судно Fitburg затримали 31 грудня у Фінській затоці після виявлення пошкоджень підводних кабелів між Фінляндією та Естонією. Екіпаж складався з 14 людей, серед них були громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану. На борту знайшли іржавий якір, яким, ймовірно, було пошкоджено кабелі, а також підсанкційну російську сталь.

Для затримання судна залучили три гелікоптери та висадили спецпідрозділ SIU. Безпеку операції забезпечували патрульні кораблі Прикордонної служби Фінляндії Turva та Uisko, а також прибережний катер.

Інцидент розглядають у межах розслідування можливої диверсії та діяльності «тіньового флоту» Росії у Балтійському регіоні. Двох членів екіпажу заарештували, ще двом заборонили виїзд з країни.

Нагадаємо, у жовтні французькі військовослужбовці затримали танкер Pushpa (Boracay/Kiwala), який входить до так званого «тіньового флоту» Росії. Судно, яке перебуває під санкціями ЄС, проходило повз береги Польщі, Швеції й Данії у дні, коли там фіксували невідомі дрони у повітряному просторі.