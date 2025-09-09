Німецький спецназ вийшов на борт вантажного судна Scanlark у Кільському каналі

У неділю, 7 вересня, німецькі спецпідрозділи поліції провели масштабну операцію проти вантажного судна Scanlark, яке рухалося Кільським каналом. Про це у понеділок, 8 вересня, повідомила газета Bild.

Німецькі спецпризначенці затримали судно в Кільському каналі за підозрами у шпигунстві та можливих актах саботажу. Поліція почала штурм судна близько 16:00 7 вересня та продовжувала обшуки до понеділка, 8 вересня. Перед цим у Кільському каналі відключили вебкамеру з трансляцією, а членам екіпажу не дозволили зійти на берег.

Під час кількагодинної перевірки на борту виявили матеріали, які підтверджують підозри у шпигунстві.

Фото Daniel Friederichs, рейд на вантажному судні Scanlark. 7 вересня 2025 року

Прокуратура Фленсбурга та кримінальна поліція Шлезвіг-Гольштейна заявили, є серйозні підстави вважати, що 26 серпня з борту Scanlark було запущено дрон. Він пролетів над військовим кораблем ВМС Німеччини з метою збору розвідувальної інформації та відеофіксації.

Scanlark – це 40-річний вантажний корабель, який офіційно працює на судноплавну компанію Vista Shipping Agency в Таллінні. Воно ходить під прапором Сент-Вінсент і Гренадин і під час затримання прямувало з Роттердама до Фінляндії. За даними Täglicher Hafenbericht, екіпаж на борту складався з громадян Росії.