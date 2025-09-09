Німецький спецназ затримав російський розвідувальний корабель Scanlark
Німецькі правоохоронці вважають, що з судна могли запускати розвідувальний дрон
У неділю, 7 вересня, німецькі спецпідрозділи поліції провели масштабну операцію проти вантажного судна Scanlark, яке рухалося Кільським каналом. Про це у понеділок, 8 вересня, повідомила газета Bild.
Німецькі спецпризначенці затримали судно в Кільському каналі за підозрами у шпигунстві та можливих актах саботажу. Поліція почала штурм судна близько 16:00 7 вересня та продовжувала обшуки до понеділка, 8 вересня. Перед цим у Кільському каналі відключили вебкамеру з трансляцією, а членам екіпажу не дозволили зійти на берег.
Під час кількагодинної перевірки на борту виявили матеріали, які підтверджують підозри у шпигунстві.
Фото Daniel Friederichs, рейд на вантажному судні Scanlark. 7 вересня 2025 року
Прокуратура Фленсбурга та кримінальна поліція Шлезвіг-Гольштейна заявили, є серйозні підстави вважати, що 26 серпня з борту Scanlark було запущено дрон. Він пролетів над військовим кораблем ВМС Німеччини з метою збору розвідувальної інформації та відеофіксації.
Scanlark – це 40-річний вантажний корабель, який офіційно працює на судноплавну компанію Vista Shipping Agency в Таллінні. Воно ходить під прапором Сент-Вінсент і Гренадин і під час затримання прямувало з Роттердама до Фінляндії. За даними Täglicher Hafenbericht, екіпаж на борту складався з громадян Росії.
Зазначимо, що це не перше судно, яке підозрюють з російським шпигунством. Зокрема, наприкінці грудня 2024 року стало відомо, що на затриманому Фінляндією борту російського танкера Eagle S виявили спеціальні передавальні та приймальні пристрої. Їх могли використовувати для спостереження за діяльністю військово-морських сил і авіацією НАТО.