Дослідницький корабель ВМС Росії «Адмірал Владімірскій» використовують для розвідувальної роботи

Російські військові та цивільні «кораблі-привиди» пересуваються в Балтійському і Північному морях та збирають дані для диверсій проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку. Про це свідчить спільне розслідування ЗМІ Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії [DK, NRK, SVT і Yle].

Cкандинавські телерадіомовні компанії досліджували інформацію про радіотрафік і місцезнаходження російських кораблів довкола своїх держав. Згідно з розслідуванням, у водах Північної Європи плавають російські «кораблі-привиди». Це судна, які вимкнули передавачі AIS і не повідомляють про своє місцезнаходження.

Прикладом є корабель ВМС Росії «Адмірал Владімірскій». Офіційно він займається морськими дослідженнями, але, за даними джерел, його також використовують для розвідувальної роботи. Зокрема, судно переміщувалося в околицях семи вітрових електростанцій біля узбережжя Великої Британії та Нідерландів під час однієї місії. Корабель сповільнювався, коли наближався до районів, де є віторові електростанції.

Коли журналісти підійшли до судна на невеликому човні, вони зіткнулися з людиною в балаклаві, яка тримала зброю, схожу на військову штурмову гвинтівку. Той самий корабель помітили біля узбережжя Шотландії минулого року під час входу в Морей-Ферт 10 листопада, приблизно за 30 морських миль на схід від Лоссімута, де базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС.

Офіцер данської контррозвідки розповів журналістам, що РФ готує диверсійні плани на випадок повного конфлікту із Заходом. Глава норвезької розвідки наголосив розслідувачам, що ця військова програма є дуже важливою для Росії та її контролюють безпосередньо з Москви.

Ймовірно, метою Росії є отримання інформації, яка б дозволила їй саботувати, серед іншого, розподіл електроенергії Північно-Західної Європи або здійснити диверсії, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.