Жінок цікавить ситуація в Україні та оборона Німеччини

Російські спецслужби, зокрема, ФСБ, використовують Tinder для того, щоб вербувати німецьких урядовців та військових. Про це повідомило Bild у суботу, 15 квітня.

За даними видання, жінки, що працюють на росіян, втираються в довіру німецьким чоловікам та призначають через Tinder побачення посадовцям Бундесверу чи військовослужбовцям, намагаючись дізнатися дані про оборону країни. Зокрема агенток цікавить інформація про поставки та ситуацію навколо України.

Bild повідомило, що окремих німецьких військових та політиків намагалися вербувати. За даними видання, проблему зі шпигунством та вербуванням вже порушили на спеціальній нараді, в якій взяли участь кілька країн НАТО.

Зазначимо, естонські медіа повідомили, що російські спецслужби регулярно намагаються вербувати на кордоні з Естонією українських біженців, які намагаються виїхати з Росії. Спецслужби погрожують та намагаються підкупити українців, які виїхали з Росії чи окупованих територій до Естонії. Крім того, російські спецслужби почали опитувати естонців, які регулярно відвідують Росію по роботі. Естонські правоохоронці повідомили, що людей, яких опитують, росіяни знімають на камери – явно чи приховано.