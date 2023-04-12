Естонія межує з Росією, звідки за 2022 рік виїхало 45 тис. українських біженців

Естонське видання ERR повідомило у середу, 12 квітня, що російські спецслужби намагаються вербувати українських біженців, які прибули до Естонії з Росії чи окупованих територій. Громадянам України пропонують гроші або погрожують, щоб вони погодилися на співпрацю.

За минулий рік до Естонії прибуло 45 тис. українських біженців, в тому числі і тих, яких перемістили на територію Росії, чи які проживали на тимчасово окупованих територіях. Українців допитують російські прикордонники, коли вони намагаються виїхати за кордон, питають про ставлення до Росії та війни проти України, а також іноді погрожують, намагаючись переманити до співпраці вже на території Росії.

«Бесіди з біженцями чітко показали потужні дії ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях. Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах українці перебувають під підвищеною увагою, росіяни шукають вороже налаштованих до Росії та потенційно небезпечних. Їх допитують, обшукують їхнє майно, перевіряють засоби зв’язку, інколи також погрожують насильством і застосовують його», – повідомили в естонському агентстві оборонної поліції, до якого зверталися українці.

Крім того, російські спецслужби почали опитувати естонців, які регулярно відвідують Росію по роботі. Естонські правоохоронці повідомили, що людей, яких опитують, росіяни знімають на камери – явно чи приховано. На думку управління естонської поліції, випадки вербування біженців та інших громадян можуть почастішати.