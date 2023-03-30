До затримання Еван Гершкович писав матеріал про ПВК «Вагнер»

Російська служба безпеки затримала американського журналіста Евана Гершковича, який працює у російській філії Wall Street Journal. Чоловіка звинуватили нібито у шпигунстві на користь США.

Інформацію про це підтвердили у Wall Street Journal у четвер, 30 березня. ФСБ назвала діяльність Евана Гершковича шпигунством, затримала його в Єкатеринбурзі та відкрила проти нього провадження.

«У заяві ФСБ йдеться, що Гершкович, "діючи за завданням американської сторони, збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу". The Wall Street Journal глибоко стурбована безпекою пана Гершковича», – повідомили у виданні.

Еван Гершкович розповідав про Росію у московському бюро WSJ, мав відповідну акредитацію журналіста в МЗС Росії. Журналіст збирав дані для матеріалу про ПВК «Вагнер», яке зараз воює проти України. Раніше Еван Гершкович працював і в Україні, а з 2016 року проживає у Москві.

CNN повідомляє, що Еван Гершкович став першим американським журналістом якого затримали в Росії за нібито «шпигунство» з 1986 року.

За даними WSJ, журналісту вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в російському СІЗО. Еван Гершкович проведе там 29 діб. Лефортовський суд Москви звинуватив його у шпигунстві та повідомив, що йому загрожує від 10 до 20 років ув'язнення. Редакція The Wall Street Journal вимагає від Росії його звільнити, а міжнародна організація «Репортери без кордонів» заявила про занепокоєння щодо затримання Евана Гершковича.

«The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном і його родиною», – заявили у WSJ.

Нагадаємо, ФСБ на тимчасово окупованих територіях посилила репресії проти місцевого населення. Йдеться про те, що на Херсонщині посилилися фільтраційні заходи – російська агентура обшукує місцевих мешканців та перевіряє телефони. Фільтраційні заходи є прямим порушенням правил ведення війни.