Росіяни посилили фільтраційні заходи на півдні України. Зокрема, у деякі населені пункти Херсонської області прибули працівники ФСБ, які обшукують місцевих жителів.

«Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, до населених пунктів Піщанівка та Пойма Херсонської області прибули представники ФСБ. Проводяться масові обшуки житлових приміщень, перевірка телефонів. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України», – сказано у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в четвер, 2 березня.

Крім того, як йдеться в повідомленні, в багатьох школах Херсонської області окупанти ввели обов’язкові «кадетські класи», починаючи з першого класу. Учнів зобов’язали носити уніформу та відвідувати додаткові заняття з «патріотичного» виховання.

У Генштабі зазначили, що через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти, яким переважно понад 50 років. Для легалізації, у відповідності до російського законодавства, їх зараховують на заочну форму навчання до профільних російських ВНЗ.