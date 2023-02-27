Російські окупанти готуються до втечі з міст Олешки і Скадовськ Херсонської області, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому вранці в понеділок, 27 лютого.

Згідно з цією інформацією, евакуація колаборантів відбувається через те, що окупанти бояться деокупації Херсонщини українськими військовими.

«Через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана “влада” готується до втечі на територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисарая, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану “евакуацію” всім охочим», – повідомили в Генштабі.

Там уточнили, що для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж.