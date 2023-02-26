Нові дані західних розвідок свідчать про те, що Китай розглядає можливість відправки до Росії не просто стрілецької зброї, а саме артилерії та боєприпасів до неї. Про це повідомляє NBC, посилаючись на трьох американських чиновників.

Інформацію про можливі постачання зброї підтвердив NBC News колишній чиновник США та західний чиновник, проінформований про це.

Роб Лі, старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики, мозкового центру у Філадельфії заявив, що «це може бути значною подією, якщо Китай дійсно вирішить постачати зброю Росії». Він додав, що «артилерійські боєприпаси ... є, мабуть, найважливішою змінною, яка може вплинути на хід війни».

Кейр Джайлз, експерт з питань політики РФ та старший консультант лондонського аналітичного центру Chatham House, сказав NBC News, що «попередні оцінки та прогнози щодо того, що Росія неминуче вичерпає певний тип боєприпасів, поки не виправдалися».

Однак, він додав, що якщо Москва звертається до альтернативних постачальників «крім безпілотників, які вона отримала від Ірану», то це «вказує на те, що вони виснажують свої запаси зброї та боєприпасів після холодної війни такими темпами, які вони вважають неприйнятними».

За його словами, якщо Китай постачатиме лише боєприпаси для стрілецької зброї Росії, то це може бути «не зафіксовано в Європі». «Але якщо вони нададуть щось крім цього, включаючи артилерійські снаряди, тоді Європа буде змушена відповісти.