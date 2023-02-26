Влада Китаю, попри власні заперечення, все ж розглядає можливість надання Росії летальної зброї, хоча остаточного рішення Пекін ще не прийняв. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю CBS News.

«Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летального обладнання. Ми також бачимо, що остаточного рішення ще не ухвалено», – заявив Вільям Бернс.

На запитання про те, навіщо Китаю заради військової допомоги РФ ризикувати зв'язками із США та Європою, Бернс відповів, що «це хороше питання, і тому він сподівається, що вони цього не зроблять».

За його словами, мета адміністрації президента США – стримати Китай від прийняття такого рішення. Бернс переконаний, що влада Китаю зараз оцінює наслідки такого кроку, тому дуже важливо попередити Пекін про можливу реакцію США.

«Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте. Також немає доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому держсекретар Ентоні Блінкен і президент Джо Байден чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку», – наголосив Бернс.

Він додав, що надання Сі Цзіньпіном зброї «було б дуже ризикованою та нерозумною ставкою». Директор ЦРУ переконаний, що китайський глава дуже уважно спостерігає за російським вторгненням до України.

«Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене», – сказав Бернс.

19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив інформацію ЗМІ, що Пекін розглядає можливість надання летальної підтримки Росії, включно зі зброєю та боєприпасами. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла Китай від цього, назвавши такий крок «перетином червоної лінії».

МЗС Китаю заявило, що США «не мають права читати нотації» щодо можливого постачання зброї Росії. Речник відомства Ван Веньбінь дорікнув, що це США надають Україні озброєння, «а китайська сторона не постачає постійний потік зброї на поле бою».

Ван заявив, що Пекін продовжує «закликати до миру і сприяти переговорам» для вирішення розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України, і його позиція – «відігравати конструктивну роль, щоб сприяти деескалації і охолодженню ситуації». Володимир Зеленський заявив про ризик нової світової війни, якщо Китай підтримає Росію у війні з Україною.