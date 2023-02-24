Росія веде переговори з китайською компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology щодо закупівлі ударних безпілотників. Про це повідомило видання Der Spiegel з посиланням на джерела.

Зазначається, що Пекін і Москва ведуть переговори про купівлю 100 ударних безпілотників, які можуть виготовити вже у квітні. Зокрема російські військові ведуть переговори з компанією Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology про масове виробництво безпілотників-камікадзе для Росії.

Видання зазначає, що компанія Bingo погодилася виготовити і випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед тим, як передати їх міноборони Росії до квітня 2023 року. Військові експерти вважають, що ZT-180 здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

Крім цього, за даними видання, Bingo планує відправляти в Росію компоненти і технології, щоб РФ могла самостійно виробляти близько 100 безпілотників на місяць.

У матеріалі йдеться конструкція БПЛА може бути схожою на конструкцію іранського безпілотника-камікадзе Shahed 136, який Росія вже використовує у війні з Україною.

Згідно з інформацією Der Spiegel, торік Китай планував надавати Росії більше допомоги, аніж анонсувалося публічно. Зокрема держкомпанії могли планувати постачання в Росію запасних частин для винищувачів СУ-27 та інших літаків. За документами Китай мав відправляти запчастини для нібито цивільної авіації.

Нагадаємо, що офіційно Китай заявляє про свою неупереджену позицію щодо вторгнення Росії в Україну, однак відмовляється засудити дії РФ. 23 лютого Китай озвучив свою «формулу миру» щодо закінчення війни в Україні та наполягає на відновленні переговорів між Московю та Києвом.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість посилення партнерства з Росією шляхом надання російським військовим «летальної підтримки». Згодом МЗС Китаю ці наміри заперечило.