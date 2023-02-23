КНР просить не сильно тиснути санкціями на Росію і натякає на потребу припинення поставок зброї Україні

Китай вважає, що війну в Україні можна зупинити лише шляхом мирних переговорів. А тому Москва та Київ мають повернутися за стіл переговорів, які були припинені ще на початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив заступник посла Китаю в ООН Дай Бінг виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, у четвер, 23 лютого, пише ZN.UA.

«У війні немає переможців. Війна – це жорстокість та насильство, які спричиняють величезні людські жертви та страждання. Саме тому ми закликаємо обидві сторони конфлікту сісти за стіл переговорів для того, щоб цей конфлікт не вийшов за поточні рамки», – заявив Дай Бінг.

Виступаючи під час дебатів в ООН щодо проекту резолюції, яка закликає Росію вивести війська з України, він сказав, що позиція Китаю щодо України була «послідовною та чіткою».

«Пріоритетом Пекіна є сприяння припиненню вогню та припинення бойових дій без зволікань», – заявив він, додавши, що Пекін готовий «продовжувати відігравати конструктивну роль» у врегулюванні «конфлікту в Україні» (Китай не називає вторгнення РФ війною – ред.).

Згідно з позицією Китаю все можна вирішити лише шляхом діалогу. Посол висловив «жаль», що між Україною та РФ зупинився процес мирних переговорів, адже сторони «ніби вже досягли якогось компромісу».

«Ми підтримуємо Україну та Росію, якщо вони зможуть сісти за стіл переговорів для того, щоб знайти компроміс і покласти край кризі», – заявив Дай Бінг.

Він також попросив світ «надмірно не використовувати» санкції проти причетних до війни, а навпаки співпрацювати в галузях економіки, торгівлі, фінансів та інших сферах, аби не допустити перекидання бойових дій на інші країни.

«Ми також закликаємо країни не використовувати надмірно санкційні режими для того, щоб не поглиблювати конфлікт. Ми закликаємо співпрацю у галузях економіки, транспортування. Дуже важливо досягти безпеки та тривалого миру. Адже безпека – це не лише прерогатива кількох держав, важливо подбати про регіональну безпеку», – додав дипломат.

Дай Бінг закликав сторони «конфлікту» в Україні дотримуватися міжнародного гуманітарного права й не бити по цивільній інфраструктурі, захищати вразливі верстви населення. За його словами, через рік після початку російської війни жорстокі факти є переконливим доказом того, що надсилання зброї Україні не принесе миру. Він також повторив заклики щодо неприпустимості застосування ядерної зброї з метою уникнення ядерного конфлікту.

Зауважимо, що Україна наполягає, що єдиний шлях до «справжніх мирних переговорів» лежить через українську перемогу на полі бою. Для цього Україна потребує військової підтримки Заходу.