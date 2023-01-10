Туреччина підтримала мирний план президента Володимира Зеленського, що передбачає вихід України на кордони 1991 року, репарації та трибунал для військових злочинців Росії. Про це під час візиту до Південно-Африканської Республіки 10 січня повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Anadolu..

За його словами, Туреччина вірить, що війна Росії проти України закінчиться переговорами.

«Звичайно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим раніше, тим краще», – сказав Мевлют Чавушоглу.

Він додав, що «є нові параметри та реалії», оскільки Росія заявила про готовність до переговорів, а Володимир Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів. Дипломат зазначив, що Туреччина підтримує цей план і підтвердив, що переговори щодо його втілення тривають на різних рівнях.

«Йде війна, але ми взаємодіємо та взаємодіємо з обома сторонами. Намагаємося покінчити з цією війною якнайшвидше», – сказав він.

Нагадаємо, торік у листопаді під час виступу на саміті G20 Володимир Зеленський представив формулу миру, що складається з 10 кроків. Вона передбачає повне виведення російських військ з території України та відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій, створення спеціального трибуналу для військових злочинців Росії.