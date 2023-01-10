Туреччина підтримала українську «формулу миру»
«Формула миру» передбачає повернення до кордонів України 1991 року та репарації від РФ
Туреччина підтримала мирний план президента Володимира Зеленського, що передбачає вихід України на кордони 1991 року, репарації та трибунал для військових злочинців Росії. Про це під час візиту до Південно-Африканської Республіки 10 січня повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Anadolu..
За його словами, Туреччина вірить, що війна Росії проти України закінчиться переговорами.
«Звичайно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим раніше, тим краще», – сказав Мевлют Чавушоглу.
Він додав, що «є нові параметри та реалії», оскільки Росія заявила про готовність до переговорів, а Володимир Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів. Дипломат зазначив, що Туреччина підтримує цей план і підтвердив, що переговори щодо його втілення тривають на різних рівнях.
«Йде війна, але ми взаємодіємо та взаємодіємо з обома сторонами. Намагаємося покінчити з цією війною якнайшвидше», – сказав він.
Нагадаємо, торік у листопаді під час виступу на саміті G20 Володимир Зеленський представив формулу миру, що складається з 10 кроків. Вона передбачає повне виведення російських військ з території України та відновлення кордонів 1991 року, припинення бойових дій, виплату Росією репарацій, створення спеціального трибуналу для військових злочинців Росії.