Євросоюз підтримав формулу миру президента Володимира Зеленського та проведення саміту для початку реалізації її пунктів. Про це йдеться в офіційній заяві за підсумками саміту Україна-ЄС, повідомляє прес-служба Офісу президента.

У документі вказується, що ЄС підтвердив підтримку ініціативи України щодо справедливого миру, який ґрунтуватиметься на повазі до суверенітету та територіальної цілісності нашої країни. Як додається, Росія не виявила жодної готовності до справедливого та сталого миру.

«Ми висловили підтримку формулі миру президента України Володимира Зеленського та нашу відданість активній співпраці з Україною над мирним планом з 10 пунктів. У зв'язку з цим ми підтримуємо ідею саміту формули миру з метою початку її реалізації», – сказано в заяві.

ЄС планує продовжити співпрацювати з Україною для того, щоб забезпечити «якнайширшу міжнародну участь».

Як відомо, формула миру Зеленського складається з 10 пунктів – від ядерної безпеки і відновлення територіальної цілісності нашої держави, до енергетичної безпеки і повернення всіх військовополонених та депортованих українців.