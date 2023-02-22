Китай не розглядає можливість надання летальної військової підтримки Росії для повномасштабної війни проти України. Про це заявив речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, повідомляє CNN.

Речник відомства, заявив, що Пекін закликає НАТО «припинити оббріхувати Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету часів холодної війни та припинити розпалювати конфронтацію».

Він повторив пропаганду, що нібито США та інші країни НАТО є «найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні».

«Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може надати зброю Росії, що є хитрістю, яку використали і розкрили на початку української кризи», – заявив Веньбінь.

19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив інформацію ЗМІ, що Пекін розглядає можливість надання летальної підтримки Росії, включно зі зброєю та боєприпасами. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд застерегла Китай від цього, назвавши такий крок «перетином червоної лінії».

МЗС Китаю заявило, що США «не мають права читати нотації» щодо можливого постачання зброї Росії. Речник відомства Ван Веньбінь дорікнув, що це США надають Україні озброєння, «а китайська сторона не постачає постійний потік зброї на поле бою».

Ван заявив, що Пекін продовжує «закликати до миру і сприяти переговорам» для вирішення розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України, і його позиція – «відігравати конструктивну роль, щоб сприяти деескалації і охолодженню ситуації».

Володимир Зеленський заявив про ризик нової світової війни, якщо Китай підтримає Росію у війні з Україною.