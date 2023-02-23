Китай має на зберіганні значну кількість танків, артилерії та іншого озброєння, яке є фактичними копіями радянських зразків

НАТО помітило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» надіслати зброю Росії для допомоги у її війні в Україні. Про це заявив голова альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю Reuters у четвер, 23 лютого.

«Ми не бачили жодних поставок летальної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це зробити, і це причина, чому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігали від цього», – заявив Столтенберг, пише CNN.

Глава НАТО зазначив, що Китай є членом Ради безпеки ООН, а війна Росії проти України є порушенням Статуту ООН.

«Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну Росії, яка є порушенням міжнародного права», – додав він.

Він нагадав, що основний принцип Статуту ООН полягає в тому, щоб поважати цілісність інших націй і не здійснювати марші та вторгнення в іншу країну з сотнями тисяч військ, і, звичайно, Китай не повинен бути частиною цього.

Зазначимо, що минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон стурбований тим, що Китай розглядає можливість надання підтримки війні Росії в Україні. Після зустрічі з головним дипломатом Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу Блінкен сказав: «Я застерігав Китай від надання матеріальної підтримки Росії».

Китай має на зберіганні значну кількість танків, артилерії та іншого озброєння, яке є фактичними копіями радянських зразків. І це без урахування великої кількості зброї, яка призначена безпосередньо для експорту.

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які можуть свідчити про плани Китаю щодо постачання зброю Росії для війни проти України.