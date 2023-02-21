Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що архітектуру контролю за озброєннями зруйновано та закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі СНО-3. Про це він заявив під час прес-конференції у Брюсселі, пише «Європейська правда».

«Я шкодую про сьогоднішнє рішення Росії призупинити свою участь у договорі New START», – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що в останні роки Росія порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями, а сьогоднішнім рішенням фактично зруйнувала всю систему.

«Сьогоднішнім рішенням щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості», – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що 21 лютого Росія заявила про вихід з договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь із США (відомий також як СНО-3 або New Start).

СНО-3, також відомий як New START, був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він вступив в силу 5 лютого 2011 року, відповідно термін його дії закінчується 5-го числа наступного місяця. Це останній з чинних між Москвою і Вашингтоном договорів про контроль за ядерними озброєннями.

СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.