Путін заявив про вихід з договору СНО-3

Росія тимчасово вийшла з договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь із США (відомий також як СНО-3 або New Start). Про це президент РФ Владімір Путін заявив під час щорічного звернення до Федеральних зборів.

У виході з договору Росія звинуватила «агресію Заходу». Хоча у 2021 році Сполучені Штати продовжили дію договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Також Путін доручив російському міноборони і Росатому забезпечити готовність до ядерних випробувань, оскільки вважає, що «США самі можуть провести випробування і створюють нові типи ядерних боєприпасів».

СНО-3, також відомий як New START, був підписаний терміном на 10 років у Празі навесні 2010 року. Він вступив в силу 5 лютого 2011 року, відповідно термін його дії закінчується 5-го числа наступного місяця.

Це останній з чинних між Москвою і Вашингтоном договорів про контроль за ядерними озброєннями.

СНО-3 передбачає, що кожна зі сторін скорочує свої запаси ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, і до 700 одиниць для розгорнутих носіїв – міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників.