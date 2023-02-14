Вперше за останні 30 років російські кораблі почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту. Про це йдеться у звіті норвезької розвідки.

У звіті зазначається, що за радянських часів кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів «холодної війни» про подібні випадки відомо не було.

Тоді основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту. Відомство зазначає, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО.

Нагадаємо, наприкінці минулого року російські військові під керівництвом президента Росії Владіміра Путіна провели «навчання з завдання масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами».

Міністр оборони РФ Сєргей Шойгу повідомив, що Росія провела навчання з нанесення масованого ядерного удару стратегічними ядерними силами ЗС РФ «у відповідь на ядерний удар противника». До здійснення завдань також залучалися літаки дальньої авіації Ту-95МС, які здійснили пуск крилатих ракет повітряного базування.

Росія і США разом володіють понад 90% світової ядерної зброї. Обидві держави мають великі і дорогі програми по заміні і модернізації своїх ядерних боєголовок, ракетних і авіаційних систем доставки і виробничі потужності.

Решта сім ядерних держав – Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея – також або розробляють, або розміщують нові системи озброєння, або оголосили про свій намір зробити це.